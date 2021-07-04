تراند الفن: فضائح حزب الله تتوالى.. الإعلان عن تفاصيل قضية “جهاد المخدرات”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد : لا تتوقف فضائح حزب الله اللبناني عن الانفجار من حين لآخر، ويأتي أحدثها ما كشفه تقرير إسرائيلي عن تورط مستشار “حسن نصر الله” في تجارة المخدرات والأسلحة عبر الحدود الإسرائيلية.

وسمح الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بنشر تفاصيل قضية تتعلق بمنظومة لتجارة المخدرات والسلاح أدارتها شخصية مقربة من الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وأوضحت أن الحديث يجري عن عمليات تهريب تتم عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وبحسب تقرير موقع “ماكور ريشون” الإسرائيلي ، فإن “خليل حرب” المستشار الأمني السابق لحسن نصر الله، على صلة بعمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود مع إسرائيل.

وأشار إلى أن حرب كان أحد القادة البارزين في المنظمة، كما تولى مناصب مختلفة فيها، منها قائد وحدة خاصة تابعة لحزب الله.

من جهته، علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر، أن حزب الله يمارس نوعًا جديدًا من الجهاد اسمه “جهاد المخدرات”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن المتهم تولى قيادة وحدات خاصة في الحزب، ويشرف اليوم على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية.

وكشف عن أن “حرب” متورط رئيسي في عملية التهريب التي أحبطت على يد قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في 2 يونيو 2021، حيث تم ضبط 15 مسدسا و36 كيلوغراما من الحشيش وعشرات مخازن رصاص تقدر قيمتها بنحو (615 ألف دولار تقريبا).