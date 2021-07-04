فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيدو متداول، قيام شاب سعودي من القصيم بالعزف على العود، بطريقة نالت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ووثق مقطع الفيديو، قيام الشاب بوضع قطعة متحركة داخل غسالة ملابس، وقام بتشغيلها لتصدر أصوات كأنها موسيقية. وجلس الشاب بجوار غسالة الملابس، وبدأ في العزف على العود ويغني مريت سوق الذهب، ليخرج مزيج موسيقي يجمع بين عزف الشاب وصوت غسالة الملابس.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/VID-20210704-WA0047.mp4

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاب سعودي يعزف العود ويغني مريت سوق الذهب “والمروس” غسالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.