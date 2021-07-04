فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏54 دقيقة مضت أخبار المشاهير 36 زيارة شاركت الفنانة الشابة مايان السيد متابعي حسابها في إنستجرام فيديو لحظة قفزها من الطائرة أثناء ممارسة رياضة Skydiving، في إطار قضائها إجازتها الصيفية في زنجبار. ظهرت تعبيرات السعادة الشديدة على مايان السيد أثناء القفزة المبهرة، وبمجرد هبوطها بالمظلة قالت بالإنجليزية لا أصدق أنني فعلت ذلك، أنا سعيدة جدا. الجدير بالذكر أن مايان السيد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بثلاثة أعمال: “حرب أهلية” مع يسرا وباسل الخياط، مسلسل “هجمة مرتدة” مع أحمد عز وهند صبري وقامت بتجسيد دور شقيقة البطل، ومسلسل “لعبة نيوتن” مع منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وقامت بلعب دور أخت البطلة. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مايان السيد إتجننت .. نطت من الطيازة !!- إتفرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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