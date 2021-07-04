تراند الفن: جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول للطلاب للعام الدراسي الجديد.. رابط وموعد التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - أعلنت جامعة الجوف فتح باب القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1443هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، يوم غدا الأثنين.

وأوضحت جامعة الجوف في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه سيتم غلق باب القبول يوم السبت الموافق 30 ذي القعدة 1442هـ.

وللتقديم يمكنك الضغط على هذا الرابط (https://edug.ju.edu.sa/ju/init)

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