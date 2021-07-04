تراند الفن: استمرار الموجة الحرارية.. الأرصاد تكشف طقس غد الإثنين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدًا الاثنين، فمن المتوقع أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة بزيادة في درجة الحرارة المحسوسة عن المُتوقعة بقيم تتراوح بين 4 إلى 2 درجات.

وأكدت الأرصاد أن الطقس في الليل يكون مُعتدلًا للحرارة، رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المُتوقعة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

وأوضحت الهيئة أنه ستكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المُؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وفيما يلي بيانات بدرجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة العظمى 36، الصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 30، الصغرى 23.

وادي النطرون العظمى 33، الصغرى 23.

طنطا العظمى 35، الصغرى 24.

شبين الكوم العظمى 36، الصغرى 24.

دمنهور العظمى 33، الصغرى 24.

بلطيم العظمى 30، الصغرى 25.

مطروح العظمى 29، الصغرى 23.

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