تراند الفن: “تعليم الفيوم” يحظر اصطحاب المحمول مع الطلاب والملاحظين خلال امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 10:10 مساءً - عقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الأحد، بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية بشأن إنهاء جميع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2021م.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا مع الطلاب أو الملاحظين، خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة للجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات، والمقررة في 10 يوليو الجاري.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالفيوم، إلى ضرورة تعقيم ونظافة جميع اللجان، ونظافة دورات المياه، وتوفير الإضاءة والمراوح بكل لجنة والتأكد من مدى مناسبة “الديسكات” والمقاعد بجميع اللجان لطلاب الثانوية العامة.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًّا مع الطلاب، وكذلك المعلمين خلال أداء الامتحانات، والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم بجميع اللجان على مستوى المحافظة قبل بدء الامتحانات.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والتأمين الصحي ومديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد عبدالله وكيل المديرية بضرورة تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وحل أي مشكلة فورا، وتتكون غرفة العمليات بكل إدارة من “مدير الإدارة التعليمية ومسئول أمن الإدارة ومدير التعليم الثانوي ومدير مركز المعلومات بالإدارة”.

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