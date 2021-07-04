نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 5 يوليو 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كل يوم اثنين من العثيم نقدمها لكم اليوم كاملة من خلال موقع ثقفني حيث توفر العثيم كل اسبوع عروض الطازج. حيث يهتم الكثير بشراء المنتجات وهي طازجة من خلال أسواق العثيم وأهمها هي الجبن والحلاوة الطحينية واللانشون وكافة المنتجات الطازجة الأخرى. ويمكن للجميع الحصول عليها بأسعار مميزة حتي نصف السعر من خلال جميع فروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم الاثنين 5 يوليو

عروض العثيم الاثنين 5 يوليو بها كافة أنواع الفواكه والخضروات الطازجة وكل ما تريدة تجدة في نشرة عروض العثيم اليوم الأثنين. فهي تضم البصل الأحمر التي تحتاجة كل سيدة في المطبخ بشكل اساسي بسعر 2.95 ريال للكيلو وسوف تحصل علي كيلو اضافي مجانا. وبالنسبة للفواكة فـ تضم عروض العثيم الاثنين الطازج العنب الأبيض بسعر 11.95 ريال للكيلو مع كيلو آخر مجانا. وتوفر عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين الكمثري الأفريقي بسعر 9.95 ريال للكيلو وأيضا مع كيلو اضافي مجانا.

عروض العثيم اليوم الاثنين

عروض العثيم ليوم الاثنين بها الكثير من الفواكه التي تتوفر اليوم حتى نفاذ الكمية. ويمكنك الحصول على الموز الطازج الصحي والذي يمتلك الكثير من الفوائد الرائعة للجسم بسعر 3.25 ريال للكيلو الواحد. كما تضم عروض الاثنين من العثيم على الطماطم المحلي الطازجة ويمكنك شرائها من خلال كافة منافذ العثيم بسعر 3.95 ريال. وللراغبين في شراء اللحوم ومحبي لحم العجل البلدي فإن أسواق العثيم تحتوي على الكيلو الواحد من لحم العجل البلدي بدون عظم بسعر 38.95 ريال. ويمكنك شراء كافة انواع البرتقال المختلفة سواء للعصير أو أبو صرة من خلال العثيم حيث توفر جميع انواع البرتقال المختلفة.

عروض العثيم الطازج الاثنين

من ضمن عروض العثيم ليوم الاثنين هو العنب الاحمر المفضل لدي عدد كبير من محبي الفواكه. ويمكنك الحصول عليه بسعر 9.95 ريال للكيلو. وتشمل العروض علي الجزر المستورد بسعر 4.95 ريال لـ 1 كيلو. ولا تقتصر عروض العثيم علي الخضروات والفواكه فقط بل تشمل العديد من أنواع الجبن و الطرشي والزيتون الطازج. وتوفر العثيم بعض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تحتاجها كل سيدة في المنزل.