تراند الفن: رئيسة مفوضية المجتمع المدني الليبي: تركيا تصر على وجودها وبقاء ميليشياتها (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - قالت المستشارة بريكة بالتمر، رئيسة مُفوضية المجتمع المدني في ليبيا، إن تركيا تُصر على أن وجوده داخل ليبيا يحمل صفة شرعية، وأن ما يتم الترويج له داخل أروقة المُجتمع الدولي بشأن خروج المُرتزقة غير حقيقي، وأنه لا يتم تنفيذ ما يُجرى الاتفاق عليه بأن المرتزقة.

وأضافت بالتمر، في تصريحات لـ”القاهرة 24″ أنه يجري الحديث عن وجوب إخراج المُرتزقة الأتراك من ليبيا، مُتسائلة عن ماهية الآلية الحقيقة لإخراج المرتزقة الذين يجدون في الغرب الليبي تُربة خصبة لكسب المال؟، مُطالبة بضرورة توجيه الاتهامات للدولة التي تنتهك القوانين الدولية بحجة وجود اتفاق تم توقيعه مع حكومة فايز السراج، رغم أن البرلمان رفض هذه الاتفاقية، واعتبرها غير شرعية.

وحول مصير الاتفاقيات المُبرمة مع تركيا من قبل الحكومة الليبية السابقة، أوضحت، أن هذه الاتفاقيات غير شرعية، قائلة: “هي والعدم سواء، وليذهبوا إلى المحاكم الدولية”، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات غير شرعية، وخرجت من حكومة غير شرعية حُددت لها مدة معينة، وأن حكومة فايز السراج عند إبرامها لتلك الاتفاقيات كانت مُنتهية، متابعة: “أبرمتها مع شخص لا يُمثل إلا نفسه”.

وأردفت رئيسة مفوضية المجتمع المدني، أن البرلمان الليبي اتخذ قرارًا بأن هذه الاتفاقيات هي والعدم سواء، ولم يتم إقرار تلك الاتفاقيات أو البروتوكولات التي أبرمتها تركيا، ولم يتم التصديق من قبل البرلمان الليبي.

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