تراند الفن: إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بترعة بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بترعة بجوار الكوبري الأزرق، فيما جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة تفيد إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل في ترعة بجوار الكوبري الأزرق بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين إصابة كل من: إبراهيم إيهاب إبراهيم، عامين مقيم بعزبة أبو سعيد، كفر الشيخ، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وياسمين إبراهيم إيهاب، 6 سنوات، مقيمة بعزبة أبو سعيد، كفر الشيخ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عبدالصمد عطية 67 عامًا، مقيم عزبة أبو سعيد، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رشا صبحي يوسف 33 عامًا، مقيمة عزبة أبو سعيد بكفر الشيخ، مصابة بكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم، وجارٍ إجراء الإسعافات اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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