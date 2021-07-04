تراند الفن: مصدر أمني يكشف حقيقة تحريك سيارة ملاكي لركن “ونش المرور” مكانها بدمياط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - نفى مصدر أمني صحة ما جاء بمقطع فيديو لإحدى السيدات، زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة “بإدارة مرور دمياط” بطلبه تحريك سيارتها لركن “الونش” مكانها، وسحب رخصة القيادة الخاصة بها بدعوى ارتكابها مخالفة انتظار خاطئ.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه خلال قيام الضابط المذكور بتسيير الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول دمياط، تلاحظ له انتظار خاطئ لإحدى السيارات قيادة “الشاكية”، فطلب منها التحرك لعدم تعطيل الحركة المرورية، فقامت بالسير مسافة 30 مترًا، وتوقفت بالانتظار الخاطئ مرة أخرى فتوجه إليها، وسحب رخصة القيادة الخاصة بها لعدم اتباع تعليمات المرور والانتظار الخاطئ، وبالفحص تبين انتهاء مدة رخصة التسيير.

وأشار المصدر أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا.

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