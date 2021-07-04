تراند الفن: “مكافحة التهرب الجمركي” بالأقصر تحرر 125 محضرًا لبضائع متنوعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، من ضبط وتحرير 125 محضرًا خلال الشهرين الماضيين بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك بمحال تجارية بأسيوط والأقصر وأكمنة متفرقة كمين منشأة العماري والبغدادي بالأقصر.

وتشكلت لجنة الضبط من محمد الليثي ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وعبد الجواد حمام وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد حسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد ياسر مهران و العقيد وائل عبدالرحمن والعقيد أحمد عبدالسلام والمقدم محمد عبدالكريم والرائد أحمد المغربي والرائد على طاهر والرائد محمد الخبير.

وكشفت إدارة مكافحة التهرب الجمركي أن أغلب المضبوطات عبارة عن قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات.

وأوضحت الإدارة أن جميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك، وبلغت قيمة المضبوطات 708 آلاف و200 جنيه، وتم التصالح في جميع المحاضر وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.

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