تراند الفن: فاطمه ناعوت ومحمد صلاح آدم يؤديان واجب العزاء في رمسيس مرزوق (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 11:11 مساءً - تلقت أسرة مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق، العزاء بكنيسة ماري جرجس، بحضور عدد من أصدقاء الراحل من الوسط الفني من مُخرجين ومديرين تصوير.

وكان أبرز الحاضرين الفنان محمد صلاح آدم والشاعرة فاطمة ناعوت، كذلك حضر أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، شقيق الفنان هاني رمزي، والمخرج مجدي أحمد علي، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج أشرف فايق.

الجدير بالذكر أن مدير التصوير رمسيس مرزوق عمل مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمي المصري، يوسف شاهين، كما حصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963.

ونال رمسيس مرزوق شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) عام 1983، وحصل على العديد من الجوائز، وشارك في تصوير مجموعة من الأفلام الإيطالية، وأقام العديد من المعارض الخاصة في مصر وروما وباريس.

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