تراند الفن: محافظ الفيوم يُسلّم 50 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات ‏

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - ‏سلّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم، 50 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات وغير القادرات المُقبلات على الزواج، خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع بنادي المحافظة، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية.

‏قدم محافظ الفيوم، التهنئة للعرائس متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به جمعية صلاح الدين الأيوبي، في رعاية الأيتام والفتيات غير القادرات، بشتى أنحاء المحافظة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في العديد من القطاعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين ومساندة البسطاء ومحدودي الدخل، وما قامت به من أعمال للتصدي لجائحة كورونا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

‏وقال المحافظ، إن ما حدث في 30 يونيو والأحداث الجسيمة التي مرت بها مصر منذ عام 2011، هو معجزة بكل المقاييس، وإنقاذ لهويتنا المصرية من الضياع، موجهًا العرائس بالعمل من خلال اختيار مشروع مناسب لتحقيق عائد اقتصادي لهم ولأسرهم، مع تقديم كافة التسهيلات من قبل المحافظة.

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‏بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء 30 يونيو، وخلال الحفل استعرض الدكتور محمد رجب المدير التنفيذي، أهم أنشطة الجمعية، والخدمات التي تقوم بها في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تكفل الجمعية بمساعدة 1200 أسرة شهريًا، من خلال متبرعين من داخل وخارج المحافظة.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي للتنمية، عن بالغ شكره لمحافظ الفيوم لدوره الحيوي ومساندته المستمرة للجمعيات الأهلية، مضيفًا أنه تم تجهيز 300 عروسة هذا العام من جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن كل جهاز عروسة يشمل ثلاجة وغسالة وبوتوجاز وأسطوانة غاز وخلاط وسجادة، بالإضافة إلى مفروشات للعرائس.

‏‏وفي نهاية الحفل، قام محافظ الفيوم ومرافقوه بتسليم الأجهزة الكهربائية والمنزلية للفتيات المستحقات، ثم تكريم الموظفين المثاليين، والمتطوعين بالجمعية، وإهداء الدروع التذكارية لعدد من المتبرعين للجمعية.

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