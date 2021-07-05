تراند الفن: عودة عبد الرحمن مجدي.. الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء غدًا الاثنين، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، مروان الصحراوي، باهر المحمدي، محمد عمار، أحمد كاستيلو.

خط الوسط: محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، نادر رمضان، عماد حمدي، محمد حسن، محمود دونجا، أحمد مدبولي، محمد الشامي، بابل، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.