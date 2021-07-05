تراند الفن: ثروت الخرباوي: الإخوان في مرحلة البحث عن الأمان بأيٍّ من دول العالم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، إن جماعة الإخوان حاليًا في مرحلة البحث عن الأمان بأي من دول العالم، وذلك بعد تفرقهم في ماليزيا، كندا، إنجلترا، جنوب إفريقيا، والعديد من الدول، حتى لا يتم مُطاردتهم في حال استقرارهم بدولة بعينها.

وأوضح الخرباوي، في مُداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، المُذاع على شاشة “Mbc مصر”، أن مركز ثُقل الإخوان انتقل من مصر إلى تركيا، وأن الموجودين في مصر هم مُتلقون لتعليمات القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا.

وأشار إلى أنه ظهرت حالة تخبط واضحة داخل الجماعة في الفترة الأخيرة ناتجة عن الخلافات الداخلية بينهم، خاصة أن القنوات الإعلامية تم فيها توزيع الأدوار لشخصيات أخرى.

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