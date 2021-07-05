تراند الفن: عاجل.. أشرف صبحي يُعلن عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - توك شو

فجر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بزيارة المستشار مرتضى منصور لنادي الزمالك يوم الخميس القادم.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أعلن في وقت سابق أنه سيتواجد داخل نادي الزمالك يوم الخميس القادم.

وقال ” صبحي” :” بالفعل المستشار مرتضى منصور هيزور نادي الزمالك يوم الخميس القادم”.

وكشف ” صبحي” خل تصريحات لبرنامج ” الحكاية” على قناة ” إم بي سي مصر” :”هو نسق مع كابتن حسين لبيب لانه ليه متعلقات شخصية في المكتب هياخدها”.

وتابع : “إحنا بنتابع التطورات أول بأول ولم يحدث أي جديد والانتخابات في موعدها كما محدد لها وموقفه من الترشح حتي الآن وارد”.

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أنه ينوي الظهور داخل جدران نادي الزمالك من جديد، مشيرًا إلى أنه سينشر فيديو يكشف من خلاله كواليس اجتماعاته مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للرد على مخالفات المجلس السابق.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قررت في وقت سابق وقف مجلس مرتضى منصور في نادي الزمالك، وتعيين لجنة من ثلاث مستشارين لإدارة النادي، وأعقبها تولى لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.