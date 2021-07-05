تراند الفن: الأربعاء المُقبل.. فتح باب القبول بمدارس التمريض بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، فتح باب القبول بمدارس التمريض، للعام الدراسي 2021/2022، ابتداءً من يوم الأربعاء.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس، في تصريحات لها، إن فتح باب القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/ 2022، سيبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم الإثنين، وذلك للمجموع من 280 حتى 275، ومن يوم الثلاثاء حتى الأحد، للمجموع 274.5 حتى 269 درجة.

وأوضحت “لبيب”، أنه سيتم النزول بالدرجات في حالة عدم استكمال الأعداد المطلوبة، وأنه يتم تسليم ملفات القبول ورقيًا بالمدرسة التابع لها جغرافيا، وذلك بعد التقديم إلكترونيًا، وأنه تمت موافقة وزيرة الصحة على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني”، من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي، مع إحضار ما يثبت الوفاة في أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة.

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