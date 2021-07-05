تراند الفن: فرج عامر: اتهزمنا من بطل إفريقيا.. وأحمد سامي مدرب كبير

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 صباحاً - علق المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري على هزيمه فريقه برباعية أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين، منذ قليل، على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات مسابقة الدوري المصري.

وكتب محمد فرج عامر عبر حسابه على “فيس بوك”، “هارد لك سموحة، افتقدنا وجود حسام حسن، ولكن لم يكن من الممكن رفض إعارته”.

وتابع: “حدث انهيار في الدفاع في الدقيقة أربعين، لمدة دقيقتين، وارد هزيمتنا من الأهلي، وهو بطل إفريقيا، فرق كبير جدا جدا في الإمكانيات، ولا ننسي أننا فزنا في الدور الأول، والكابتن أحمد سامي مدير فني رائع وله رصيد كبير من النجاحات، ولم يكن لاعبينا في أحسن حال”.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف الأهلي محمد شريف هدفين وحسين الشحات وعلي معلول لكل منهم هدف وحيد.

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