نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية للجوالات حتي 6 يوليو 2021 بخصومات هائلة بعروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية للجوالات ، تعتبر مكتبة جرير الرياض واحدة من أفضل المتاجر الرائدة في مبيعات التجزئة والجملة بما فيها مبيعات الإنترنت. حيث تقدم مكتبة جرير الأدوات المكتبية ذات الجودة العالية وبأفضل الأسعار بالإضافة للوزام المدرسية ولعب الأطفال والوسائل التعليمية المختلفة. كما تقدم مكتبة جرير الجوالات وملحقاتها والتلفزيون الذكي و أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية. وتتميز بتقديمها خصومات أسبوعية بالإضافة الي إمكانية التقسيط علي المنتجات المعروضة. وفي هذه المقالة سنعرض كتالوج عروض جرير الأسبوعية للجوالات حتي يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.

عروض جرير الأسبوعية للجوالات

في هذا الأسبوع وتحت شعار عروض الصيف تقدم عروض جرير للجوالات خصومات علي جوال ريد مي شاوومي نوت 10S والذي يتميز بسعة تخزينية مقدارها 128 جيجابايت بالإضافة الي رام بسعة 6 جيجا. وجوال لينوفو K13 نوت بسعة 128 جيجابايت ورام بسعة 4 جيجا. وجوال فايفو بسعة 256 جيجابايت وبرام سعته 12 جيجا. وتتميز تلك العروض بإمكانية تقسيط الجوالات المعروضة حتي 36 شهر.

وتشمل عروض جرير الأسبوعية علي عرض إستبدال جوالك الأيفون الحالي عند شرائك جوال ايفون 12 برو و ايفون 12 الجديد وبهذا يمكنك التوفير حتي 3,000 ريال سعودي. ويسري هذا العرض حتي 11 يوليو 2021.

عروض جرير للجوالات 2021

تتضمن كتالوج العروض الترويجية علي عروض جرير للأيفون مثل جوال ايفون 12 برو والذي يتميز بنظام الكاميرا الثنائي وذاكرة 128 GB وشاشة 6.1 super Retina XDR وكل ذلك بسعر 4,499 ريال سعودي بخصم مقداره 200 ريال وفي حالة رغبتك في تقسيط الجوال يمكنك الحصول عليه بقسط شهري مقداره 209 ريال ولمدة 36 شهر. وجوال ايفون 12 برو ماكس بذاكرة 128 جيجابايت ومعالج A14 Bionic Chip. و نظام الكاميرا الثنائي وبسعر 4,899 ريال سعودي. بخصم مقداره 300 ريال ويمكنك تقسيط الجوال لمدة 36 شهر بقسط ثابت يبلغ 227 ريال. وتتضمن عروض جرير الأسبوعية العديد من الخصومات علي الجوالات المختلفة كما هو موضح بالصور إدناه.

تقسيط الجوالات بمكتبة جرير

تتميز مكتبة جرير بتقديمها عروض تقسيط جوالات جرير علي هواتف الجوال مثل جوال اوبو A54 والذي يمكنك تقسيطه بمبلغ 37 ريال فقط لمدة 36 شهر. وجوال هواووي بقسط 34 ريال وجوال شاوومي ريدمي 9T بقسط شهري ثابت 30 ريال سعودي. كما تتضمن عروض جرير الأسبوعية علي خصومات علي الساعات الذكية مثل ساعة هواووي واتش فيت بسعر 369 ريال. بخصم مقداره 30 ريال وساعة هواووي الذكية GT 2 Pro 46 بسعر 999 ريال وخضعوها لإمكانية التقسيط أيضاً. بالإضافة الي ساعة هواووي الذكية و ساعة أبل series 6 40 مم و44 مم.