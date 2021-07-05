شوف أحدث عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده وموقع بندة Hyper Panda ضمن عروض بنده بصفحة واحدة

بدأ افتتاح أول فرع من هايبر بندة في المملكة العربية السعودية منذ عشرات السنين، ومن هذا اليوم، وحتى الآن والهايبر في توسع مستمر انتد ليصبح الآن في معظم مدن الدول العربية كالكويت، والإمارات، وقطر، والبحرين، ومصر، والمغرب، وغيرها من الدول، وقد حاز الماركت على كل هذه الشهرة، والتوسع بسبب أسعاره المميزة على أجود أنواع السلع التي يقدمها، فمنها: السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والجوالات، والأجهزة الالكترونية، فتعتبر عروض بنده الأسبوعية هي أفضل عروض تقدم في الوطن العربي.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

عروض بنده مميزة جداً خلال شهر يوليو على جميع المنتجات الغذائية، ومنها: خصومات بنده على الكورن فليكس من ماركة كلوقز العالمية بالحجم الكبير Kellogg’s، كما يوجد خصم مميز على أصابع البسكويت المقدمة من ناتشر فالي المقرمشة ذات المذاق الممتع Nature valley، وأيضاً الخصم المميز على عبوات كرات الحبوب بطعم الشيكولاتة من نسكويك Nesquik العبوة الاقتصادية، كما يتوفر خصم مميز على رقائق الحبوب الكاملة من ماركة فيتنيس Fitness الصحية، وعلى الكورن فليكس الصحي من ماركة كونتري Country.

بنده عروض Panda offers

توضح الصورة السابقة العديد من التنزيلات على أسعار السلع من هايبر بنده ماركت بمناسبة عيد الأضحى المبارك: ومن ضمن هذه العروض: عرض مميز على رقائق الألياف العضوية الخالية من الجلوتن هولسوم Wholesome، كما يوجد خصم مميز جداً على زيت الزيتون العضوي من ماركة نادك Nadec، وكذلك عرض مميز على المحلى الصحي من ستيفيانا Steviana، كما يتوفر عرض آخر على عبوات المايونيز الخفيف نت قودي Goody.

عروض بنده بصفحة واحدة

يتوفر لدى هايبر بنده العديد من العروض على عبوات القهوة الغنية سريعة التحضير من كلاسنو، وأيضاً خصم مميز على أكياس الشاي من ماركة ربيع المذاق الأقوى، كما يتوفر خصم آخر على قهوة الكابتشينو من ماركة Tora bika، وأيضاً تخفيض مميز على الشاي الأحمر الفرط من ماركة ليبتون Lipton، وكذلك على أكوافينا، وغيرها من العروض على موقع ثقفني.