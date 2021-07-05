تراند الفن: شوقي غريب: لا يمكن جلوس أي من ثلاثي كبار السن على دكة البدلاء بطوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن استعدادات المنتخب قبل السفر لطوكيو، للمشاركة في الأولمبياد.

وعن ترتيب قادة المنتخب حسب الأقدمية، قال شوقي في تصريحات تلفزيونية: “ترتيب كابتن المنتخب الأولمبي أحمد حجازي ثم رمضان صبحي ثم محمد الشناوي ثم محمود الونش ثم صلاح محسن ثم طاهر محمد طاهر”.

وتابع: “7 لاعبين احتياطي فقط والباقي خارج قائمة المباراة، و7 جهاز فني على دكة المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، ولا يمكن جلوس الشناوي أو حجازي أو الونش على دكة البدلاء في المباريات” .

وواصل: “من الوارد إقامة معسكر خارجي للمنتخب الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو”.

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