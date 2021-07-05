تراند الفن: مصر: تطورات جديدة بشأن واقعة التحرش بطفلة .. والتحقيقات تكشف اعترافات مثيرة عن مصور المقطع

صحيفة المرصد : قررت النيابة العامة بمصر، حبس مصور فيديو واقعة التحرش بطفلة داخل محل أجهزة كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد الاستماع لأقواله في واقعة التحرش بالطفلة التي تبلغ من العمر 12 عامًا على يد صاحب المحل.

ووفقاً لموقع أخبار اليوم، فقد كشفت شهادته تفاصيل وملابسات جديدة، وهي أن مصور الفيديو كان صاحب المتهم، وكان شريكه في مكتب للأجهزة الكهربائية، وقال: “أنا صورت الفيديو ونشرته من أجل الانتقام منه”، مشيرًا إلى أن هناك خلافات تجارية بينهما وعدم سداد المتهم لمبالغ مالية له، فقام بتصويره أثناء تقبيله للطفلة ذات الثانية عشر من عمرها، لكي ينتقم منه.

وأقر المتهم بهتك عرض الطفلة أثناء مناقشته أمام جهات التحقيق قائلا : «حبيتها وكنت عايز أخطبها من أمها».

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال المجني عليها، وأقرت بصحة الفيديو، مشيرة إلى أن المتهم كان يستغل انشغال والدتها بالعمل لديه ويقوم بالتحرش بها وتقبيلها رغمًا عنها، وأن المتهم هددها بطرد والدتها من العمل في حالة افتضاح أمره.