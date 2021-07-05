فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.
وقال عبد الحفيظ: “الفوز على سموحة جاء في مرحلة مهمة بعد مباراة قوية أمام بيراميدز، ونجح الفريق اليوم في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 5 دقائق منحت الفريق الأفضلية”.
وتابع: “أنت تلعب على بطولة دوري، ومهما كانت الظروف وضغط المباريات وتوقيتها، فأنت تشارك وتلعب وتبحث عن الفوز”.
وأوضح مدير الكرة بالأهلي: “هناك تعليمات جديدة من الاتحاد الإفريقي جاءت إلينا قبل مُباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. المباراة 90 دقيقة ولو استمر التعادل سيتم احتساب شوطين إضافيين من نصف ساعة، وبعدها ركلات الترجيح، لكن الآن أمامنا مباراة مُهمة أمام المقاولون العرب ثم لقاء مصر المقاصة”.
وأضاف أن الأهلي في احتياج لجميع اللاعبين، متابعا: “كل المباريات صعبة، ولو تم استغلال الفرص في مُباراة بيراميدز لتحقق الفوز”.
واختتم سيد عبد الحفيظ، قائلًا: “دعم جماهير الأهلي ليس جديدًا.. أمامنا سلسلة من اللقاءات، ونرغب في تحقيق الفوز في جميع المباريات”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبد الحفيظ: الفوز على سموحة جاء في توقيت مهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.