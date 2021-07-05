تراند الفن: تعرف على المستندات المطلوبة لحجز شقة في الإسكان الاجتماعي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - يُعد مشروع الإسكان الاجتماعي، من أهم المشروعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تسعى لتوفير الوحدات السكنية لمن يريدها.

ويعرض “القاهرة 24” أهم المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل:

الأوراق المطلوبة

*بالنسبة للأعزب

1-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2-مفردات مرتب من جهة العمل مختوم ومُوضح بها صافي الدخل للعاملين سواء للقطاع العام أو الخاص.

3-أما الذين يعملون في أعمال حرة يتم عمل شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي.

4-برنت تأمينات اجتماعية.

5-وصل مرافق (كهرباء أو غاز أو ماء)، وفي حالة سكن المتقدم يتم إرفاق صورة من عقد الإيجار (قيد عائلي).

*بالنسبة للمتزوج

1-صورة الرقم القومي للزوج سارية.

2-صورة الرقم القومي للزوجة سارية.

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