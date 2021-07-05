تراند الفن: القبض على الطفل المتهم بقيادة سيارة وتحطيم واجهة صيدلية بالمعتمدية في الجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كرداسة، القبض على أحد الأطفال، بعد قيادته سيارة أجرة، تحت تأثير المخدرات، ما أدى إلى اصطدامه بإحدى الأشجار، وتحطيمه واجهة صيدلية في منطقة المعتمدية بمحافظة الجيزة.

البداية كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص، مُحتجزين أحد الأطفال “تحت تأثير المخدر” لحين وصول قوة من قسم شرطة كرداسة، للقبض عليه، بعدما اصطدم بسيارة أجرة يقودها بإحدى الأشجار، ما أدى إلى تحطيم أجزاء من إحدى الصيدليات بالشارع، وتهشيم السيارة بمنطقة المعتمدية بالجيزة.

وقال ناشر البوست، إن قائد السيارة هو طفل في العقد الثاني من العمر، وكان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات، وتحديدًا مخدر الأستروكس، وكان من الممكن أن يتسبب في إصابة العديد من الأشخاص.

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