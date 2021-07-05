فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف محرج بعدما اضطر للبحث في جيبه عن رد على سؤال وجه إليه بينما كان في متجر بولاية مشيجان الأمريكية.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن بايدن ظهر متخبطا بشكل محرج بينما كان يبحث في جيبه عن ملاحظات مدونة للرد على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بشأن قرصنة إلكترونية مزعومة من قبل الروس ضد منشآت أمريكية.
وأضافت أنه وفي أثناء إجابته على السؤال الصحفي سألته مسئولة الخزينة عما إذا كان يريد إيصالا بالدفع، لكنه لم يرد عليها وظهر وهو متخبط في إجابته على السؤال الصحفي.
ولفتت الصحيفة إلى أن ما حدث هو جزء من سلسلة من التخبطات والزلات اللفظية والتلعثم في الكلام، وهو ما تسبب في تصعيد المطالبات بالكشف عن لياقته العقلية.
وذكرت أن روني جاكسون كبير أطباء البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وعضو الكونجرس حاليا، طالب بضرورة توقيع الكشف على اللياقة العقلية والإدراكية لبايدن.
وتحدثت الصحيفة عن أن بايدن سبق وأن وقع في أخطاء لفظية ونسى مناصب وأسماء فريقه الرئاسي من قبل، حيث خلط ٣ مرات بين سوريا وليبيا في مؤتمر صحفي خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع الكبري ببريطانيا الشهر الماضي، كما أخطأ وأشار إلى نائبته كامالا هاريس ووصفها بالرئيسة هاريس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: “بايدن” يقع في موقف محرج.. ومطالبات بإخضاعه للكشف عن قدراته الإدراكية والعقلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.