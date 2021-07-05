تراند الفن: شريف إكرامي يدعم أحمد نادر السيد بتلك الكلمات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - دعم الحارس الدولي شريف إكرامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حارس الزمالك الناشئ أحمد نادر السيد.

وكتب شريف عبر صفحته على “تويتر”، أحمد نادر السيد حارس مرمي واعد يمثل منتخبنا الوطني للشباب، فتبدأ محاولات الهدم والتحطيم لموهبة بعد أول إخفاق دولي لمجرد ارتباط اسمه بالحارس الكبير نادر السيد”.

وواصل: “أتفهم هجوم الأجندات والألوان على حراس كبار فهم في النهاية ناضجون وقادرون على استيعاب الوجه القبيح لمجال كرة القدم”.

وتابع: “لكن أن يصل الأمر لمحاولات اغتيال معنوي لشاب لم يبلغ الـ18 عامًا يمثل مصر، فهذه جريمة أخلاقية، لشرح أن الأخطاء شيء طبيعي وخصوصًا لو كانت لشاب يبدأ في اكتساب خبراته، فكلاهما حقائق يراها العالم الآن”.

واختتم حارس مرمي بيراميدز: “فهؤلاء الشباب هم مستقبل الكرة المصرية ما أرجوه فقط هو شيء من العقل قبل التسرع في هدم مواهب شابه لأسباب سطحيه، وشيء من الإنسانية لتهيئة مناخ هادئ لإخراج لاعبين أصحاب شخصيات متزنة وأسوياء نفسيًّا، والأهم تغيير أسلوب وفكر لم نجن منهما غير السطحية والتعصب والكراهية”.

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