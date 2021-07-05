تراند الفن: «الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» تتخطى 18.3 مليون جرعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أظهرت بيانات وزارة الصحة، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 18,377,680 جرعة.

وأشارت البيانات إلى أن من بين الجرعات 16.64 مليون جرعة أولى، و1.73 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.36 مليون شخص.

وأوضحت أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 120 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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