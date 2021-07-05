تراند الفن: بالفيديو : تصريح مفاجئ من مقتدى الصدر لأول مرة :” أبشركم بقرب موتي أو استشهادي”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏59 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : تحدث زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمس الأحد، عن قرب موته أو “استشهاده” في تصريح لم يدل بمثله سابقا. وقال خلال لقائه فريقا من قيادات التيار: “يبدو أن هناك شيئا ينشط التيار الصدري، وهو موتي أو قتلي، ومن ثم تقولون إن مقتدى مات ومن الممكن أن أكون شهيدا جديدا ويحيي هذا الموت شيئا من الذي اندثر”. وأضاف: “أبشركم بقرب موتي أو استشهادي إذا وفقني الله”.

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