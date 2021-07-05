تراند الفن: انخفاض طفيف في الحرارة.. “الأرصاد” تعلن طقس الاثنين 5 يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة، وأن يظل الإحساس بها مُرتفعًا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأوضحت الهيئة في بيانها: “من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، مع نشاط حركة الرياح على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد خلال فترات متقطعة من اليوم”.

وأضافت الهيئة أنه ستكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المُؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وفيما يلي بيانات بدرجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة العظمى 36، الصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 30، الصغرى 23.

وادي النطرون العظمى 33، الصغرى 23.

طنطا العظمى 35، الصغرى 24.

شبين الكوم العظمى 36، الصغرى 24.

دمنهور العظمى 33، الصغرى 24.

بلطيم العظمى 30، الصغرى 25.

مطروح العظمى 29، الصغرى 23.

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