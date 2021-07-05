تراند الفن: وفاة الشيخ «سعود البشر» عميد المعهد العالي للقضاء وكلية الدعوة سابقاً

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الأحد، الشيخ المربي الفاضل الدكتور سعود البشر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وشغل الشيخ سعود البشر رحمه الله، منصب عميد المعهد العالي للقضاء سابقا، وعميد كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام سابقا، كما درّس وأشرف على كثير من الطلبة والرسائل العلمية .

وستقام صلاة الجنازة عليه اليوم الاثنين 25/11/1442هـ، الساعة 4.15 عصرا، في جامع البابطين بحي الياسمين في مدينة الرياض، والدفن في مقبرة شمال الرياض.

ونعاه عدد من المغردين عبر وسم “#وفاة_الشيخ_سعود_البشر” داعين له بالرحمة والمغفرة، حيث قال د. خالد بن سعد الخشلان أستاذ الفقه في كلية الشريعة في الرياض: “رحم ﷲ العالم الجليل الزاهد المتواضع الشيخ سعود بن محمد البشر عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً وعميد كلية الدعوة والإعلام سابقاً وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأسرته الصبر والسلوان وستكون الصلاة عليه اليوم الإثنين في جامع البابطين بعد صلاة العصر “.

وغرد عبد الرحمن العشماوي قائلاً: “اللهم اغفر له وارحمه واجزه خير الجزاء على ما قدم من جهود كبيرة في خدمة وطنه ورعاية العلم وطلابه ، وأحسن الله عزاء أهله وذويه وطلابه ومحبيه ، عرفته عالماً متواضعاً وقوراً دَمث الخلق متذوقاً للشعر، محباً للخير- ولا نزكي على الله أحداً- رحمه الله”.

وقال عبدالله بن ثابت: “انتقل إلى رحمة الله فضيلة الشيخ سعود البشر، اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه، وأكرم منزله اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله، اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود”.

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