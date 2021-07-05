فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف المستشار التربوي والباحث في تطوير التعليم عبداللطيف الحمادي أن التوقعات تشير إلى استمرار التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية العام المقبل وعودة الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية ، لعدم وجود لقاح للمرحلة الابتدائية مؤكداً أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الوزارة. وقال خلال حديثه لقناة “الإخبارية” : ” أن التحول للمناهج الرقمية خطوة إيجابية وسيكون هناك من العام القادم خطة تدريجية فليست كل المقررات سيتم تدريسها عن بُعد فبعض المواد ستكون إلكترونية وسينتج عنها استخدام التقنية بشكل إيجابي”. وأضاف أن المناهج الرقمية لن تؤثر على المهارات الخطية حيث توقع أن مواد الخط والإملاء ستبقى ورقية ولن تستبدل بمناهج إلكترونية لأنها تعتمد على الكتابة، مضيفاً أنه سيكون بجانب المناهج الإلكترونية كتب خاصة بالتمارين سوف تكون ورقية.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/70.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حضوريا أم عن بعد؟.. مستشار تربوي يكشف ما تشير إليه التوقعات بشأن طلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.