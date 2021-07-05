نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي وأحدث العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتشر فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث تعمل على تقديم وبيع أفضل السلع والمنتجات وهذا ما أعتاد عليه الزوار من العثيم حيث تقدم الكثير من العروض والتخفيضات للسلع الغذائية والعديد من المنتجات الأخري كما توفر أفضل خدمة للزوار ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على أحدث عروض أسواق العثيم للمنظفات وأدوات العناية الشخصية المقدمة منها.

عروض المنظفات والعناية الشخصية

تقدم أسواق العثيم العديد من المنظمات الأقوى والأفضل ذات المبيعات العالية في المملكة العربية السعودية مثل صابون تايد المركز وصابون أومو أزرق وشامبو عباية تايد عطر أصلي وملين داوني وجل إريال للغسالات أوتوماتيك وصابون صحون فيري كما يوجد تخفيضات كبيرة على بعض منتجات ديتول ومنها مطهر ديتول وصابون ديتول الأصلي وصابون يد ديتول كما يوجد بالعروض العديد من أنواع المنظفات والمطهرات الأخري.

أدوات العناية الشخصية

وهناك عروض مقدمة على الكثير من أدوات العناية الشخصية مثل عدد من أنواع معجون الأسنان ومزيل عرق وجل حمام ومختلف أنواع الشامبو وذلك إلى جانب الفوط الصحية ومناديل ناعمة للوجه وورق مطبخ فاين وغيرهما من المنتجات الأخري.

عروض العثيم على حفائظ الأطفال

يوجد بأسواق العثيم عروض كبيرة على مختلف أنواع حفائظ الأطفال وبأسعار متنوعة ومختلفة حيث يوجد منها التالي:

حفائظ بامبرز كبيرة عدد 66 حبة بسعر 63.95 ريال سعودي بدلاً من 98.75 ريال وحفائظ بامبرز كلوت عدد 44 حبة بسعر 91.95 ريال سعودي كما يوجد حفائظ بامبرز الصندوق الجامبو عدد 86 حبة وجاءت بسعر 65.95 ريال سعودي بدلاً من 101.95 ريال.

حفائظ بيبي جوي كبير من 14 إلى 25 كجم عدد 66 حبة بسعر 79.95 ريال سعودي بدلاً من 85.50ريال ويوجد حفائظ بيبي جوي كبير عدد 40 حبة بسعر 53.95 ريال سعودي بدلاً من 57 ريال ويوجد أيضاً حفائظ بيبي جوي كبير جداً عدد 52 حبة وذلك بسعر 65.95 ريال سعودي بدلاً من 70.75 ريال.

وتعد أسواق العثيم أحد أهم أسواق البيع بالتجزئة في المملكة ونحن سوف نواصل تقديم كل ماهو جديد من العروض الأسبوعية المقدمة على كافة المنتجات التي يتم بيعها في أسواق عبد الله العثيم من خلال موقع ثقفني.