تراند الفن: بسمة وهبة تكشف سر غيابها عن تقديم حلقة “90 دقيقة” أمس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:10 صباحاً - كشفت الإعلامية بسمة وهبة، أسباب غيابها عن تقديم حلقة أمس، من برنامج “90 دقيقة”، والذي تُقدمه عبر شاشة المحور.

وأوضحت وهبة، في مُداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه محمد علي خير، عبر فضائية “المحور”، أن غيابها جاء بسبب الواجب الإنساني، وسفرها للملكة العربية السعودية من أجل حث والديها للحصول على الجُرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت أنها اضطرت للبقاء بجوار والديها لعدة أيام، نظرًا لتخوفاتهم من أعراض الحصول على اللقاح، موضحةً أنها عادت اليوم إلى مصر، وستوجد بداية من اليوم.

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