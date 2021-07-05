تراند الفن: أهالي قرية ضحايا حريق قبرص: “عرفنا من فيس بوك وسافروا علشان لقمة العيش” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:10 صباحاً - سيطرت حالة من الحزن، على أهالي قرية الناصرية بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بعد علمهم بخبر وفاة 4 من شباب القرية، خلال الحرائق التي اندلعت داخل مزارع دولة قبرص.

“القاهرة 24″، انتقل إلى قرية الضحايا، بمركز بني مزار، لمعرفة المزيد من التفاصيل من الأهالي، ويقول الدكتور سعيد سيد، أحد أهالي القرية، لـ”القاهرة 24″، إن أهالي الناصرية علموا بالواقعة من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومن خلال شباب القرية الذين يعملون داخل قبرص.

“الشباب سافروا علشان لقمة العيش وبندعي ربنا يطلع الخبر غلط”، كلمات أوضح بها شاكر سليمان أحد شباب الناصرية، سبب سفر أبناء القرية إلى دولة قبرص، وهو البحث عن لقمة العيش، مشيرًا إلى حالة الحزن التي تسيطر على القرية عقب علمهم بالحادث.

وقال عدد من أهالي قرية الناصرية، إن المتوفين هم: صموئيل ميلاد فاروق، وأبانوب نبيل، وعيد نشأت مرزوق، وعزت سلامة يوسف.

وقال أحد أفراد الجالية المصرية في قبرص، إن الـ4 المصريين الذين توفوا في حرائق الغابات بقبرص يعملون في مجال الزراعة، وحاصرتهم النيران لدى استقلالهم السيارة، ورغم محاولتهم الفرار منها فإن النيران لحقتهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″ أن أحد المصريين الأربعة المتوفين كان زفافه اليوم في قبرص، فيما وصل اثنان منهم إلى الأراضي القبرصية قبل 15 يومًا فقط، والاثنان الآخران يقيمان في قبرص منذ فترة.

وذكر أن الأربعة مصريون من قرية الناصرية بمركز بني مزار في محافظة المنيا، ويعملون في مزرعة لقطف الطماطم، مضيفًا أن أعمارهم تتراوح بين 24 و35 عامًا.

وعن تفاصيل الحادث، قال نقلًا عن شهود عيان، إن الشباب عندما أدركوا خطورة الحريق، حاولوا الخروج من المنطقة على متن شاحنة في عكس الاتجاه الذي كانت تتصاعد منه النيران، لكن انقلبت الشاحنة على منحدر بسبب الدخان الكثيف على ما يبدو، مضيفا أنه وفقًا لتتبع آثارهم صباح اليوم، فإنهم حاولوا تسلق المنحدر سيرًا على الأقدام، لكنهم فشلوا في الهروب.

وكانت الحكومة القبرصية، قد أعلنت صباح اليوم وفاة 4 مصريين يعملون في مزارع بمنطقة أودو، بعد العثور على سيارتهم محترقة جراء حرائق الغابات التي سببتها ارتفاع درجات الحرارة في قبرص.

من جانبها، قالت السفارة المصرية في قبرص، إن السفير عمرو حمزة، وطاقم من السفارة صباح اليوم، توجهوا صباح اليوم إلى المنطقة التي وقعت بها الحرائق، واجتمعوا مع عدد من المسئولين القبارصة على رأسهم كل من وزراء الداخلية والصحة والزراعة القبارصة، ورئيس جهاز الشرطة، لمتابعة الأمر والاطلاع على كافة التفاصيل.

وأكدت أن السفير المصري، طالبت بضرورة الإسراع في الإجراءات لنقل جثامين المصريين الأربعة إلى أرض الوطن.

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