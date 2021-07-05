تراند الفن: وفد برلماني يشارك في احتفالية مئوية سيد درويش بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:10 صباحاً - شارك وفد برلماني برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفالية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال الزيارة وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافية وهشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون الإنتاج السينمائي.

وأكد النائب الدكتور نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الوفد المشارك، أنه يعقب احتفالية مئوية سيد درويش فعاليات مسرحية وثقافية تقدمها وزارة الثقافة، وهذا يوضح اهتمام الدولة المصرية برموز الفكر والثقافة ويشجع على التواصل الفكري وعبر الأجيال فتلك الرموز شكلوا الشخصية الوطنية وأثروا التراث الحضاري والثقافي بالفن الراقي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.