تراند الفن: حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات مالية بينهما في الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أصدرت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قرارًا بحبس عاطلًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل عامًا جاره، بعدما سدد له طعنةً نافذة في الجانب الأيمن، إثر خلافات مالية بينهما بقرية “بحر البقر” التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي، بوصول المدعو “إسلام.ج.ع” 24 سنة، عامل، مُقيم بقرية بحر البقر التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، جثة هامدة؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالجانب الأيمن.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “ال.س” 19 سنة، عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية، والذي تعدى على المجنى عليه إثر خلافات مالية بينهما، فيما جرى ضبط المتهم، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 3767 إداري الحسينية لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.