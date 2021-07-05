تراند الفن: اليوم..”محلية النواب” تتابع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تشهد اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

كما يتضمن جدول أعمال اللجنة تقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

وكانت اللجنة قد عقدت أمس برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمتابعة المستجدات بشأن أزمات منطقة حدائق الأهرام في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين.

وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية واتحاد التعاونيات وجمعية صحراء الأهرام إلى مجموعة من التوصيات لمتابعة إنهاء الأزمة.



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