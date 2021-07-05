تراند الفن: أخطاء يجب تنجبها بعد التطعيم ضد فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 صباحاً - بينما تسببت الموجة الثالثة لفيروس كورونا في دمار واسع النطاق، كان هناك أيضًا ارتفاع في عدد الأشخاص الذين أصيبوا مرة أخرى أو أصيبوا بفيروس كورونا، على الرغم من تلقيحهم، وكان العديد منهم من تم تطعيمهم جزئيًا أو تلقوا جرعتين من اللقاح.

حدد موقع “تايمكز أوف إنديا” الأخطاء التي يجب نتجنبها بعد التطعيم ضد فيروس كورونا:

• عدم لبس كمامة أو مسافة بعيدة، مع استمرار انتشار الفيروس المتحور بكامل قوته، فإن الوباء لم يقترب من نهايته في أي مكان، لذلك لا يزال اتباع التدابير الوقائية الأساسية، مثل الأقنعة واتباع التباعد الاجتماعي مطلوبًا للغاية، لان المتطعم لا يضمن حصوله على الحماية الكاملة ضد الفيروس التاجي.

• المخاطرة بالتجمعات، في حين أن الموجة الثالثة تنحسر أخيرًا بعد أسابيع من الدمار، فقد خففت القيود بالتالي في الولايات في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك ، لا يزال الفيروس نشطًا وهناك أيضًا تقارير عن الموجة الثالثة القادمة وارتفاع الحالات المتعلقة بمتغير دلتا، وبالتالي، يجب على المرء أن يكون حريصًا، ولا يعرض نفسه لخطر الإصابة بفيروس كورونا على الرغم من تلقيحهم.

• مرضى السكر، يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على جهاز المناعة في الجسم والوظائف الحيوية للأعضاء المختلفة، في حين أن الكم الهائل من الإجهاد أثناء مرحلة العدوى يقيد الكبد ليصبح مستجيباً للأنسولين من أجل إدارة وتنظيم مستوى السكر في الدم، أثناء تنفيذ ممارسات الأيورفيدا الغذائية أثبتت أنها تقلل وتتحكم في كمية السكر في الدم في الجسم بعد الإصابة بالفيروس.

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