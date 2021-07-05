تراند الفن: “التضامن”: 11 ألف و900 طفل مكفول بالرعاية في مصر (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مسلسل “ليه لأ”، بطولة النجمة منة شلبي، والذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، لعب دورًا كبيرًا في زيادة أعداد طلبات كفالة الأطفال في المنازل خلال الفترة الأخيرة، والذي يتناول قضية كفالة الأطفال في المنازل.

وتابع مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن هناك نحو 11 ألفا و900 طفل مكفول في المنازل في مصر، حتى الآن، مشيرًا إلى أعداد الطلبات المقدمة للوزارة من أسر تريد الكفالة وصل نحو 2700 طلب، وتبت الوزارة في الأمر.

وفي سياق نفسه، افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأحد، مقر مؤسسة “يلا كفالة” بالمعادي التي تستهدف تشجيع المجتمع المصري على كفالة الأطفال في المنزل من خلال آليات وزارة التضامن الاجتماعي ودعم الأسر الكافلة وتوفير حياة كريمة ومستقرة للأطفال داخل الرعاية الاسرية كبديل أفضل من الرعاية المؤسسية.

وقالت القباج، إن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهودًا متواصلة لتوفير أقصى قدر من الرعاية للأطفال في الأسر الكافلة، اتساقًا مع سياسة الدولة لحقوق الإنسان، وتعهدت بتسهيل كافة الإجراءات لمؤسسة “يلا كفالة” وكافة المؤسسات التي تستهدف تسهيل آليات الكفالة للأسر الكافلة.

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