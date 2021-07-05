تراند الفن: أصغر زملكاوي بالأقصر يتبرع لصالح النادي: “بحب شيكابالا وبلعب في مركزه”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 04:09 صباحاً - “اتبرعت علشان بحب النادي وأساعد في تجديد عقود اللاعبين اللي بحبهم” بكلماته البريئة أعرب الطفل إياد الجويلي، البالغ من العمر 10 أعوام، عن حبه لنادي الزمالك والذي دفعه بجمع مصروفه الذي قدر بنحو 58 جنيها لصالح صندوق نادي الزمالك.

وقال إياد إن مادفعه لفعل ذلك هو حبه للقعلة البيضاء مشيرًا إلى أنه يعشق كرة القدم، ويطمح في أن يصبح مثل نجم الزمالك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويرى الطفل ان صفقة التعاقد مع لاعب الترجي التونسي محمد علي بن رمضان هي صفقة جيدة حيث يتمتع اللاعب مهارات فنية جيدة.

فيما أعرب كابتن محمد الجهلان، صديق مقرب لأسرة الطفل ومدربه في الأساس؛ أنه رغم عدم هواية والد الطفل لكرة القدم إلا ان إياد متمرس في لعبها ويمتلك مهارات فنية كبيرة متوقعًا بإنه سيصبح لاعبًا معروفًا حين يكبر.

وأكد مدرب الطفل بأنه النادي نظم خلال الفترة الأخيرة اختبارات للأطفال الرياضيين الناشئين، وأبدى الطفل خلال إجراء الاختبارات أداءا مشرفا ما جعل مدربي النادي المسؤولون عن الاختبارات، يختارونه للسفر للقاهرة ودخول مرحلة التصفيات.

وأشار كابتن الطفل إلى أن تصرف إياد قوبل لدى البعض بالسخرية، مؤكدا أنه الأسرة داعمة له بل وتشجعه على تصرفه، لافتًا إلى ان قصة جمع التبرعات يتبعها كبار الرياضيين في دول أوروبا، ربما هي ثقافة بعضنا يرفضها هنا في مصر لكنها هي فكرة جيدة وتوطد الانتماء، كما ان بعضنا ممن يسخر من هذا التصرف قد يكون لديه تعصب كروي.

ودعا المدرب أولياء الأمور لتشجيع ابناءهم لممارسة الرياضات التي يفضلونها لأنه سيصنع منهم أبطال يفيدون بها مجتمعهم.

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