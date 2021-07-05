تراند الفن: أبرزها جوز الهند.. أطعمة تحافظ على ترطيب الجسم في الموجة الحرارية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 04:09 صباحاً - بالتزامن مع بدء الموجة الحارة لفصل الصيف، يفقد الجسم سوائله بشكل كبير، ويمكن أن يتعرض للجفاف، لذا هناك بعض الأطعمة التي تحافظ على رطوبة الجسم.

فهناك ثمار الحمضيات التي تساعد على تحسين عملية الهضم، كما تعمل هذه الفاكهة على تقليل عمل الجسم، ومن ثم انتاج حرارة أقل.

الأطعمة التى تعطي ترطيبًا للجسم في فصل الصيف:-

جوز الهند:-

تساعد فاكهة جوز الهند في ألفاظ على رطوبة وبرودة الجسم، وذلك لأنها مليئة باللإكتروليتات، فيمكن استخلاص ماء جوز الهند منها والزيت والفاكهة في آن واحد.

فينصح بشرب كوب من ماء فاكهة جوز الهند بعد الرجوع إلى المنزل.

البطيخ:-

تمتلك فاكهة البطيخ نحو 95% من الماء، مما يجعله من افضل الأطعمة التي تحافظ على برودة الجسم، كما أنها منخفض السعرات الحرارية ومدرة للبول، وبالتالي تساعد الجسم على تخليصه من السموم.

الخيار:-

يحتوي الخيار على نسب كبيرة جدا من المياة،حيث يساعد على إبقاء الجسم باردًا، وهو خضار مدر للبول وبالتالي يساعد في طرد السموم من الجسم، كما يساهم في التخلص من استهلاك تناول الكحول، ويساعد على الهضم.

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