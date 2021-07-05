تراند الفن: حارس مرمى بترول أسيوط يعلن انضمامه لصفوف إنبي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلن محمد سيد مزيكا، حارس مرمى فريق بترول أسيوط، عن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال محمد سيد مزيكا، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إنه قد أتم اتفاقه مع فريق إنبي من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع حديثه قائلًا،: ” أن مفاوضات إنبي قد بدأت منذ فترة طويلة، ووقع على عقود انتقاله للفريق البترولي إلا أنه كان ينتظر انتهاء موسم دوري الدرجة الثانية من أجل الإعلان”.

واستكمل: ” من المقرر أن أخضع للفحص الطبي، خلال الأسبوع الجاري، من أجل إتمام كافة إجراءات انتقالي لإنبي”.

واختتم: “كانت هناك مفاوضات أخرى، من جانب عدة أندية من الدوري الممتاز، إلا أني فضلت الانضمام إلى صفوف إنبي”.

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