تراند الفن: مراجعتك عندنا.. ننشر مراجعة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يترقب طلاب الثانوية العامة بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة، والمقرر موعده في 10 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل، لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي.

وينشر “القاهرة 24” ملفا خاصا بعنوان “مراجعتك عندنا” لمادة اللغة الفرنسية، حيث تتضمن المراجعات الامتحانات التجريبية الخاصة بالمادة بإجاباتها والمراجعات بقناة مدرستنا 2 ومنصة حصص مصر التعليمية.

ننشر لطلاب الثانوية العامة تلخيصًا لأبرز القواعد والمصطلحات اللغوية لمنهج اللغة الفرنسية، إعداد محمد الرزاحي خبير اللغة الفرنسية، لمحاولة التركيز على الأجزاء المهمة في ليلة الامتحان.

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول للامتحان، عبر الرابط التالي : اضغط هنا

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول لإجابة امتحان اللغة الفرنسية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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