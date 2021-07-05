تراند الفن: “خبراء” يكشفون عن سلوكيات تعرضك للإصابة بكورونا رغم تلقي اللقاح

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:09 صباحاً - صحيفة المرصد: قال خبراء في الآونة الأخيرة لوحظ زيادة أعداد المصابين بالفيروس للمرة الثانية على الرغم من تلقيهم جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد.

ووفقا لصحيفة “ذا تايمز أوف إنديا” أشاروا إلى أن هناك العديد من الأخطاء، التي يجب على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أن يتجنبوها، لمنع خطر الإصابة بالعدوى مجددا.وهي:

الاشتراك في التجمعات

مع انحسار الموجة الثانية، بدأت بعض الأماكن في تخفيف القيود، ومع ذلك، لا يزال الفيروس نشطا مع ظهور سلالات جديدة، لذا فإن المخاطرة بالتجمعات أمر خطير. وفي حال تلقي اللقاح، يجب النظر للمكان الذي تزوره قبل اتخاذ القرار، كما يعد السفر أيضا أمرا قد يحتاج النظر.

القناع أو التباعد الاجتماعي

البعض يتخلى عن القناع ولكن نظرا لأن الأمر سيستغرق وقتا، فيجب عدم التخلي عن ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، كما يجب اتباع التدابير الأخرى، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

نقص المناعة

أشارت بعض الأدلة إلى أن اللقاحات المعتمدة حاليا قد لا تكون ذات فاعلية محدودة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وهناك أيضا بعض الحالات الصحية بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية، التي يمكن أن تضعف فعالية اللقاح، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص الاستمرار في اتباع مستويات إضافية من الاحتياطات والحد من أنشطتهم.

العمر والجنس

ومع هذه الأخطاء السابقة، هناك أيضا عوامل معينة تعرض الشخص لخطر الإصابة بالفيروس بعد التطعيم، حيث أشارت بعض الدراسات أيضا إلى أن النساء وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، يواجهون هذه المخاطر.