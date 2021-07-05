تراند الفن: تركي آل الشيخ ينشر فيديو لطفل يغني ويعزف على العود.. ويعلق: أنت مطلوب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏47 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو لطفل يغني ويعزف على العود.معربا عن إعجابه بموهبة الطفل الفنية.

وظهر الطفل خلال – الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر – وهو يحمل العودي ويقدم إحدى الأغاني.

وعلق تركي آل الشيخ على المقطع قائلا: ” الله الله ياولدي انت مطلوب عندنا في الترفية … تواصل مع الاخ فراس المؤذن اذا سمحت”.

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