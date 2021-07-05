تراند الفن: اقرأ الحادثة..هروب الراقصة جوهرة من أحد فنادق الغردقة قبل القبض عليها وبراءة أسرة “فتاة تيك توك” منار سامي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 صباحاً - نشر “القاهرة 24” في الساعات الماضية عددا من الوقائع والأحكام والقضايا، وكان أبرزها هروب جوهرة من أحد فنادق الغردقة قبل القبض عليها، وبراءة أسرة فتاة تيك توك منار سامي،والقبض على الطفل المتهم بقيادة سيارة، وتحطيم واجهة صيدلية،وحبس المتهم في واقعة التحرش بفتاة أوسيم 4 أيام، وتجديد حبس المتهم بالتحرش بإحدى حالات العناية المركزة بمستشفى 15يومًا.

قال مصدر مطلع إن الأجهزة الأمنية تلاحق الراقصة جوهرة، لصدور حكم عليها بالحبس سنة لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن إدارة تنفيذ الأحكام، علمت بمكان وجودها بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وعلى الفور توجهت إلى محل إقامتها بالفندق.

وتابع المصدر أن الراقصة هربت قبل وصول إدارة التنفيذ، وعلمها بصدور أمر ضبط وإحضار لها عقب صدور حكم واجب التنفيذ عليها بالحبس لمدة سنة؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، مؤكدًا أن حكم حبس الراقصة جوهرة حكم وجوبيّ واجب النفاذ.

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين، براءة أسرة منار سامي فتاة “التيك توك“ ببنها والدها وشقيقها وشقيقتها في واقعة تعديهم على أفراد التأمين والحراسة خلال جلسة تجديد حبس “منار” في اتهامها بالفسق والفجور العام الماضي.

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كرداسة، القبض على أحد الأطفال، بعد قيادته سيارة أجرة، تحت تأثير المخدرات، ما أدى إلى اصطدامه بإحدى الأشجار، وتحطيمه واجهة صيدلية في منطقة المعتمدية بمحافظة الجيزة.

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم في واقعة التحرش بفتاة أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات الكاملة من الأجهزة الأمنية عن الواقعة.

وكانت الأجهزة تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لمقطع فيديو يظهر شخصًا يهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم بالجيزة.

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بالتحرش بسيدة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى جنة بالطالبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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