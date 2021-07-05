تراند الفن: طارق عبد العزيز يكشف تفاصيل دوره في مسلسل “تحقيق”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كشف الفنان طارق عبد العزيز تفاصيل مشاركته في مسلسله الجديد، الذي يحمل اسم “تحقيق” مع الفنان أحمد مالك.

وقال طارق عبد العزيز لـ “القاهرة 24”، إنه سعيد بالمشاركة في المسلسل، وعرضه على منصة إلكترونية، مشيرًا إلى أنه يتبقى له يومي تصوير لمشاهده في المسلسل.

وأضاف، أنه يلعب شخصية مؤلف يمر بعدة ظروف تخص السينما، مؤكدًا أنه أحب تلك الشخصية التي يلعبها، وكل زملائه في لوكيشن التصوير.

ويضم مسلسل “تحقيق” كل من الفنان أحمد مالك، طارق عبد العزيز، خالد أنور، مي الغيطي، تارا عماد، علي قاسم، زينب غريب، هدى المفتي، فاطمة ناصر، والمسلسل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمد فتحي.

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