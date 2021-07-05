تراند الفن: وادي دجلة يستضيف مصر المقاصة اليوم في الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يستعد فريق وادي دجلة لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره مصر المقاصة، التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق وادي دجلة نظيره مصر المقاصة، ضمن منافسات مسابقة الجولة الثامنة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز، في الخامسة من مساء اليوم الاثنين.

ويأمل وادي دجلة في استكمال الانتصارات داخل منافسات مسابقة الدوري الممتاز، بعد الفوز الذي حققه مؤخرا على أسوان، أملا في الخروج من المنطقة المظلمة، التي يتواجد بها ضمن جدول ترتيب الدوري.

بينما يطمح مصر المقاصة في إنهاء سلسلة النتائج السلبية التي حققها مؤخرا، في منافسات المسابقة المحلية، من أجل تعديل مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الفيومي المركز العاشر، ضمن جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره الزمالك بهدف دون رد.

فيما يأتي وادي دجلة في المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد فوزه الأخير على حساب نظيره أسوان برباعية مقابل هدف.

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