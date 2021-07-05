تراند الفن: في ذكرى رحيل عبد السلام النابلسي.. عَمل بالصحافة بجانب الفن وترك مصر بسبب الضرائب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تحل اليوم ذكرة وفاة الفنان عبد السلام النابلسي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يوليو1968، إثر أزمة قلبية حادة، تاركًا خلفه عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المميزة، وتألق في العديد من الأدوار الكوميدية، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

– أول من كتب نقدًا سينمائيًا بجريدة الأهرام بالأربعينيات في مقالات بعنوان “في عالم السينما”، وكان يهوى الصحافة، ويعمل بها بجانب الفن، وشارك في تأسيس مجلة آخر ساعة.

– اشترك الفنان عبد السلام النابلسي بفيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما، وهما “العزيمة”، “وبين السماء والأرض”.

– “فيلم وخز الضمير” كان السبب في دخوله عالم النجومية.

– تألق في العديد من الأدوار الكوميدية، وهذا الأمر زاد من شهرته.

– زادت عليه الضرائب، وهو ما جعله يترك مصر ويعود إلي لبنان.

– في لبنان صار مديرًا للشركة المتحدة للأفلام، وأنتج عدة أفلام منها “فاتنة الجماهير”، للفنانة صباح.

ولد الفنان عبد السلام النابلسي، يوم 23 أغسطس عام 1899، وهو من أصل لبناني، وعندما بلغ العشرين من عمره أرسله والده إلي مصر، ليستكمل تعليمه في الأزهر الشريف، وخاض الكثير من التجارب الصحفية، ثم اتجه بعدها إلي الفن.

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